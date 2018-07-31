Политолог: ОБСЕ думает не о защите прав крымчан, а о потакании Киеву

Симферополь, , 18:25 — REGNUM Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ дезавуировало информацию о намерениях посетить Крым, ссылаясь на отсутствие приглашения со стороны Украины, потому что ищет формальный повод для того, чтобы не исполнять свои непосредственные обязанности. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

«Казалось бы, к чему все эти формальности? Получите приглашение из Москвы и посетите Крым, если вас беспокоит судьба крымчан. Но так как речь идёт не о защите прав граждан, а о потакании политическим играм киевского руководства, ОБСЕ, конечно же, не обратится к Москве за приглашением. Потому что поездка в Крым спутает им все карты», — полагает специалист.

Однако, по его мнению, зарубежным экспертам не удастся игнорировать реальное положение вещей.

«Они увидят всё своими глазами и вынуждены будут отметить в докладе свои наблюдения. Поэтому БДИПЧ ОБСЕ и ищет формальный повод для того, чтобы не исполнять свои непосредственные обязанности. А доклады о нарушении прав человека в Крыму, как и прежде, будут стряпаться на основе информации, предоставляемой Киевом», — подчеркнул Игорь Шатров.

Как сообщало ИА REGNUM, в организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ранее заявили о готовности приехать на территорию российского Крыма, чтобы оценить ситуацию с правами человека в регионе. Затем было сказано, что организация может направить свою делегацию только в том случае, если будет получено согласие на посещение со стороны властей Украины. Позже в ОБСЕ вообще опровергли возможность визита в Крым.