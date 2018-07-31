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СМИ: Сирийская армия полностью очистила от боевиков провинцию Дераа

Политика

Под контроль правительства Сирии полностью взята вся граница с Иорданией и Израилем

Дамаск, 31 июля 2018, 18:11 — REGNUM  Сирийская армия и ее союзники полностью очистили от террористов всю территорию провинции Дераа, сообщает 31 июля агентство РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в месте событий.

По информации агентства, о полном освобождении провинции стало можно говорить после зачистки от террористов последних пяти деревень на границе с Иорданией и Израилем.

На данный момент законное правительство Сирии полностью взяло под контроль провинции Дераа и Кунейтра, а также вся пограничная линия с Иорданией и оккупированными Израилем Голанскими высотами.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля сирийская армия сообщила о взятии под контроль населенного пункта Шаджра в долине Ярмук, считавшегося последним крупным оплотом террористов в провинции Дераа.

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Война в Сирии
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