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Боевики похитили 22 человека на шоссе Гардез — Кабул

Политика

Ни одна радикальная группировка не заявила об ответственности за это нападение

Гардез, Афганистан, 31 июля 2018, 18:12 — REGNUM  Неизвестные боевики похитили 22 водителя из автомобилей на шоссе Гардез — Кабул в Афганистане, 31 июля передает агентство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, также 31 июля в афганской провинции Фарах террористы взорвали автобус с гражданскими лицами, погибли 11 человек. В Джелалабаде террористы взяли штурмом правительственное здание, погибли от шести до восьми человек.

Во всех случаях ни одна радикальная группировка, действующая в Афганистане, не заявила об ответственности за нападение.

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