Боевики похитили 22 человека на шоссе Гардез — Кабул

Гардез, Афганистан, , 18:12 — REGNUM Неизвестные боевики похитили 22 водителя из автомобилей на шоссе Гардез — Кабул в Афганистане, 31 июля передает агентство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, также 31 июля в афганской провинции Фарах террористы взорвали автобус с гражданскими лицами, погибли 11 человек. В Джелалабаде террористы взяли штурмом правительственное здание, погибли от шести до восьми человек.

Во всех случаях ни одна радикальная группировка, действующая в Афганистане, не заявила об ответственности за нападение.

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