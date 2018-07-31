Пентагон начнёт создание космических сил США без согласования с Конгрессом

Вашингтон, , 17:47 — REGNUM Министерство обороны США намерено начать процесс создания военно-космических сил, не дожидаясь одобрения Конгресса. Об этом 31 июля сообщает Defence One со ссылкой на внутренний отчёт Пентагона.

По информации издания, в оборонном ведомстве планируют уже на текущей неделе начать первые шаги по формированию шестой ветви вооружённых сил Соединённых Штатов.

В течение ближайших месяцев, согласно сообщению, в Пентагоне намерены сформировать боевое командование для космического пространства и создать новую структуру, которая объединит космических операторов из всех ветвей военно-воздушных сил. Кроме этого, планируется создать совместное агентство для закупки спутников с участием военных.

Таким образом, по планам Пентагона, будут образованы три из четырёх компонентов будущих космических сил. Четвёртым элементом должно стать создание новой военной отрасли с управлениями, отвечающими за финансирование и строительство объектов, что уже потребует согласования с Конгрессом США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в середине июня поручил министерству обороны незамедлительно начать процесс, необходимый для формирования космических войск как новой ветви вооружённых сил.

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