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Боевики взяли штурмом правительственное здание в Джелалабаде

Политика

Во время атаки погибли от шести до восьми человек

Джелалабад, Афганистан, 31 июля 2018, 17:48 — REGNUM  Вооруженные боевики взяли штурмом правительственное здание в афганском Джелалабаде, 31 июля передает агентство Reuters.

По имеющейся информации, во время атаки террористов погибли от шести до восьми человек, не менее 14 человек получили ранения.

В настоящий момент боевики находятся в здании, где удерживают заложников. Военные оцепили территорию вокруг здания и готовятся к штурму.

Принадлежность боевиков к какой-либо группировке пока не выяснена.

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