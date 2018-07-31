Украинская власть – это хромая утка – член Совфеда РФ Франц Клинцевич

Москва, , 17:47 — REGNUM Нынешнее руководство Украины опасается, что на предстоящих выборах его не переизберут, и поэтому пускается в рассуждения о российском вмешательстве, считает член Совфеда РФ Франц Клинцевич. Об этом он заявил 31 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя соответствующие слова секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

«Когда говорили о нашем вмешательстве в выборы в США, тогда оперировали тем, что мы якобы вскрыли какие-то секреты и сумели довести их до общественности, тем самым изменив процесс выборов, — сказал Клинцевич. — Я не знаю, какие секреты мы вскрыли и вбросили. Никто этого не знает, кроме неких представителей спецслужб, которые из интернета взяли какие-то справочки и очень серьёзно на сенатских комиссиях представляли их как некую доказательную базу».

Однако на Украине, по словам сенатора, ситуация иная, ибо как минимум половина населения Украины смотрит российское телевидение.

Кроме того, как считает Клинцевич, рассуждения о предстоящем российском вмешательстве в украинские выборы связаны с тем, что нынешнее руководство Украины не уверено в своем политическом будущем.

«Они боятся, что их не изберут, — добавил сенатор. — Они понимают, что нынешняя украинская власть — это хромая утка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, Россия будет вмешиваться в украинские выборы в 2019 году, причём сделает это исключительно из желания нанести вред своему соседу.

Кроме того, если верить Турчинову, Россия не ограничится вмешательством в выборы, но и даже готовится к военному вторжению на территорию Украины.

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