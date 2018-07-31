В Алжире в столкновении с исламистами погибли семеро военных

Алжир, , 17:28 — REGNUM В результате столкновения между исламистами и военными в алжирском вилайете Скикда погибли семеро солдат и четверо боевиков, 31 июля передает агентство Associated Press.

По сообщению местных чиновников, бой произошел вблизи населенного пункта Бесси. Военные наткнулись на укрепленный пункт исламистов, который им удалось захватить после ожесточенного штурма.

Горы и леса вилайета Скикда были оплотом исламистов в Алжире в 1990-х годах. В течение нескольких лет считалось, что война с боевиками здесь завершена.

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