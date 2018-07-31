«Коммунисты России» в Тюмени сошли с предвыборной гонки

Тюмень, , 17:27 — REGNUM Избирательная комиссия города Тюмени отказала в регистрации списку от партии «Коммунисты России». Из более 2,8 тыс. подписей, представленных региональным отделением данной партии, 20% были признаны недействительными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горизбиркоме Тюмени.

Как пояснили в горизбиркоме, 20% недействительных подписей — это довольно большое количество, так как по закону единый список политического объединения исключается из предвыборной гонки уже при 10% недействительных подписей. Причём по одномандатным округам выдвижение представителей партии «Коммунисты России» не наблюдается.

Отмечается, что списки «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР уже зарегистрированы.

Помимо партийного списка «Коммунистов России», не прошли подписной фильтр ещё и десять самовыдвиженцев. Некоторые из отказников-одномандатников намереваются судиться за право участия в выборах в Тюменскую городскую думу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Тюменской городской думы седьмого созыва запланированы на 9 сентября 2018 года. Они проводятся по смешанной избирательной системе, когда из 36 депутатов муниципального парламента 18 избираются по 26 одномандатным округам, другие 18 — по партийным спискам, пропорционально числу голосов избирателей, отданных за политические партии.

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