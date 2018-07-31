Власти Астаны отказали в проведении митинга с требованием реформы МВД

Астана, , 17:07 — REGNUM Акимат (администрация) Астаны отказал активистам в проведении мирного митинга, на котором планировалось выдвинуть требование реформы МВД, сообщает 31 июля бывший депутат Мажилис (парламента) Казахстана Бахыт Сыздыкова на своей странице в Facebook.

В администрации обосновали отказ тем, что площадь у монумента «Отан коргаушылар» не соответствует разрешенным для митинга местам, а в разрешенных местах проходят ремонтно-восстановительные работы.

Инициативная группа подала заявление на проведение митинга 4 августа. Участники митинга планировали потребовать реформировать МВД из-за низких показателей работы ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля акимат Алма-Аты отказал в проведении митинга, посвященному реформе МВД. Власти объяснили отказ тем, что 4 августа на запланированном для митинга месте состоится спортивное мероприятие.

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