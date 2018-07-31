Рейтинг двух правящих партий Италии остается на уровне 60%

Рим, , 16:27 — REGNUM За последнюю неделю совокупный уровень поддержки двух правящих партий Италии, «Лиги» и «Движения 5 звезд», сохранился на уровне 60%, сообщает во вторник, 31 июля, Il Fatto Quotidiano со ссылкой на данные опроса, проведенного телекомпанией La7.

Уровень поддержки «Лиги» сократился на 0,4%, с 30,7 до 30,4%, но эти же 0,4% получило «Движение 5 звезд», чей уровень поддержки таким образом вырос до 29,3%.

Еще одно перераспределение голосов произошло внутри оппозиции. 0,7% «ушли» от бывшей правящей Демократической партии (чей уровень поддержки теперь составляет 17,4%) к партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони (8,6%). Остальные партии набирают не более 4% голосов.

Парламентские выборы в марте 2018 года выиграли «Движение 5 звезд» (32,7%) и «Лига» (17,4%). К маю их совокупный рейтинг вырос с 50,1 до 60% и с тех пор не меняется. Такой уровень поддержки правительства считается в Италии очень высоким.

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Совсем уж беспрецедентным является рост рейтинга одной из правящих партий уже после ее победы. Рейтинг «Лиги» Маттео Сальвини за 4 месяца вырос более чем в полтора раза. Политологи и социологи полагают, что избиратели таким образом приветствуют появление «сильной руки» во власти.