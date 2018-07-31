В соцсетях придумали, как использовать «целебное» фото Лаврова

Москва, , 17:51 — REGNUM Официальный Twitter-аккаунт МИД России предложил прикладывать «целебную» фотографию Сергея Лаврова к «больным местам на планете». На снимке министр иностранных дел изображён с российским флагом на плече.

https://twitter.com/MID_RF/status/1024224525230252032

«Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызывать эффект экзорцизма», — гласит подпись к снимку.

По мнению пользователей сети, ведомство перешло границы. Они предположили, что перед тем, как выложить эту запись, представители МИД что-то употребили. Другие же пришли к выводу, что таким образом министерство решило хайпануть.

«И эти люди политикой занимаются», — заключил Владимир.

Тем не менее в социальных сетях начали предлагать версии мест, в которым стоит приложить «целебное» фото. Среди них оказались НДС, пенсия, российская экономика и даже сам Сергей Лавров. Пользователи также представили, как фотография поможет побороть нищету, улучшить дороги, уменьшить государственный долг США и избавить от страданий бразильского футболиста Неймара, которого высмеивают за симуляции на поле.

https://twitter.com/davnch/status/1024242565514776576

https://twitter.com/tatyanaturova/status/1024244583897751552

https://twitter.com/sport24_ru/status/1024277245618270208

Некоторые пользователи и вовсе признались, что якобы последовали совету МИД. В итоге фотография помогла им избавиться от запора и геморроя.

«МИД России с политического уровня скатилась до шаманов. Вы б ещё с бубенчиками да погремушками вышли. Приложите это фото к судебным, правоохранительным и пенсионным реформам, может, поможет», — пишет пользователь «Птичьку жалко».

Между тем один и тот же «целебный» снимок МИД публиковал трижды. В первом твите фотографию Лаврова предлагали прикладывать просто к «больным местам», в последующих вариантах формулировку изменили на «прикладывать к больным местам на планете». Как позже пояснила представитель ведомства Мария Захарова в интервью радиостанции «Говорит Москва», это традиционное фото Сергея Лаврова с форума «Территория смыслов», на котором министр выступал 30 июля.

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