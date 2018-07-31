В Ярославский облсуд поступили иски о снятии с выборов лидеров оппозиции

Ярославль, , 16:20 — REGNUM В Ярославский областной суд поступили иски с требованием снять с выборов в областную думу лидеров региональных отделений КПРФ и «Справедливой России» Александра Воробьева и Анатолия Грешневикова, а также выдвинутых «Единой Россией» Василия Бобкова и Романа Слонина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Во всех этих случаях заявления написаны кандидатами от «ПАРНАСа». Заявление о снятии депутата Госдумы Анатолия Грешневикова и единоросса Романа Слонина написал депутат Яроблдумы Сергей Балабаев.

«Пусть работает депутатом Государственной думы. Зачем он избирателей хочет обмануть? Каждый, кто нарушил требования закона при сдаче документов, в соответствии с требованиями законодательства о выборах и референдумах, должны быть по решению суда сняты с выборов. Законодатель должен с пиететом относиться к требованию закона, и поэтому недопустимо человеку, который не соблюдает и не чтит закон, быть депутатом», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы Сергей Балабаев.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь областного суда Наталья Сарбунова, основанием для подачи иска стали нарушения в документах — отсутствие копии паспорта и документов о зарубежных счетах.

Ранее лидер реготделения «ПАРНАСа» Василий Цепенда заявил, что намерен снять с выборов 10 кандидатов от «Единой России», но такого иска в суд, по словам Сарбуновой, не поступало.

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