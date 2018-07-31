Депутат ГД: пора подумать над ответными санкциями по отношению к Украине

Москва, , 16:20 — REGNUM С момента запуска Крымского моста Запад потерял покой и сон, хотя, по сути, Россия реализовала то, что Украина никак не могла довести до ума десятилетиями. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ Андрей Козенко, комментируя введение Евросоюзом санкций против компаний, имеющих отношение к строительству моста через Керченский пролив.

«Им бы опыт перенять, а они по старой украинской привычке лучше хату соседа спалят. Может быть, России тоже стоит подумать над ответными санкциями по отношению к Украине — например, за пользование Чёрным морем?»

По его словам, очередные «санкции» всколыхнули психику Петра Порошенко, который «обратился к своим зарубежным спонсорам с просьбой поддержать его пиар-кампанию, где главным злодеем и причиной всех бед, нищеты и гражданской войны на Украине является Россия, а не его продажное правительство».

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз расширил перечень компаний, на которые налагаются санкции, связанные с воссоединением Крыма с Россией и строительством Крымского моста, в который вошли шесть компаний, в том числе две подконтрольные миллиардеру Аркадию Ротенбергу — ПАО «Мостотрест» и АО «ВАД». Также под ограничительные меры попали судостроительный завод «Залив», институт Гипростроймост, «Стройгазмонтаж» и «Стройгазмонтаж-Мост».

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