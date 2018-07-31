Болгария начинает присоединение к Шенгену с ограничений для иностранцев

София, , 16:09 — REGNUM Болгария в рамках процесса присоединения к Шенгенскому соглашению с 1 августа вводит запрет на въезд в страну для граждан стран вне Европейского союза, которым запрещено пребывание в пределах безвизовой зоны, сообщило министерство внутренних дел Болгарии.

Как уточнили в ведомстве, запрет на въезд будет распространяться на граждан, соответствующая информация о которых будет обнаружена в Шенгенской информационной системе.

При этом в МВД предупредили, что с 1 августа указанные категории лиц, уже находящиеся на территории Болгарии, будут депортироваться из страны.

Из сообщения министерства следует, что ограничения вводятся на основании решения Совета ЕС относительно применения правил Шенгена на территории Болгарии и Румынии.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года Европарламент одобрил частичное присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской визовой информационной системе. Уполномоченным органам двух стран было предоставлено право получать из информационной системы Шенгена данные о разыскиваемых лицах и тех, кому было отказано в получении шенгенских виз, но без возможности изменять, удалять или вводить новые сведения.

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