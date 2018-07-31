Россия и Таджикистан договорились, как будут решать авиаспоры

Душанбе, , 16:03 — REGNUM Механизм оперативного разрешения конфликтов разработали авиационные власти России и Таджикистана. Об этом сообщил директор Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Икром Субхонзода сегодня, 31 июля, на пресс-конференции в Душанбе.

По словам чиновника, соответствующий протокол был подписан на последнем заседании Межправительственной комиссии по экономическим вопросам между Таджикистаном и Россией. Шестой пункт документа предписывал сторонам разработать механизмы быстрого урегулирования авиационных споров двух стран до 1 августа 2018 года.

Субхонзода добавил, что проект механизма подготовлен таджикской стороной и частично согласован с российской — были внесены некоторые правки.

«Стороны должны учитывать возможности и интересы друг друга по направлениям полета и не навредить деятельности авиакомпаний другой стороны. Полеты должны быть осуществлены исключительно на основе паритета», — сказал директор агентства гражданской авиации Таджикистана.

Согласно подписанному протоколу, в рамках Межправительственной комиссии будет создана специальная рабочая группа, которая станет работать над решением противоречий, которые будут возникать между авиационными властями двух стран.

Напомним, за последние годы между Россией и Таджикистаном неоднократно возникали авиационные споры, в результате которых противостояние доходило до закрытия полетов в отдельные города, задержек и отмены рейсов. Последний спор был разрешен в апреле по итогам переговоров в Москве 4−5 апреля.