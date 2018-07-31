Литва закупит у США порядка 250 самых дорогих в истории ракет

Вильнюс, , 15:58 — REGNUM Министерство обороны Литвы подтверждает покупку у США противотанковых ракетных систем Javelin, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 31 июля.

Признанные в мире самым дорогим в истории переносным противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) Javelin (в открытых источниках сообщается, что цена разработки и последующих модернизаций составила порядка 5 млрд долларов, одна ракета стоит около 80 тыс. долларов, а командно-пускового блока свыше 130 тыс. долларов) пополнят арсенал армии Литвы. Литва ранее уже закупала эти комплексы. На вооружении Литвы они находятся с 2002 года, а в целом они стоят на вооружении США ещё с 1975 года.

Новый контракт — на сумму в 20 млн евро. Сколько единиц будет закуплено — не уточняется, однако при цене в 80 тыс. долларов за одну ракету можно предположить, что порядка 250 единиц. 5 млн долларов из общей суммы — помощь США Литве.