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Глава МИД Испании: Европа нуждается в мигрантах

Политика

Министр иностранных дел Испании также выразил мнение, что проблема миграции иностранных граждан в ЕС не является массовой

Мадрид, 31 июля 2018, 15:56 — REGNUM  Странам Европы, которым «необходима свежая кровь» для предотвращения старения населения, нужны мигранты. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

По его словам, ситуация в Европе свидетельствует о том, что коренное население не готово решать данную проблему за «счет склонности к деторождению».

Министр иностранных дел Испании также выразил мнение, что проблема миграции иностранных граждан в ЕС не является массовой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля 2018 г. премьер-министр Италии Джузеппе Конте обратился к руководству ЕС с предложением создать кризисную комиссию для распределения мигрантов, чтобы снять эту нагрузку с глав правительств.

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Миграционный кризис в Европе
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