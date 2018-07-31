В Приднестровье арестован «главный силовик» беглого экс-президента Шевчука

Тирасполь, , 15:54 — REGNUM Экс-глава Государственного таможенного комитета Приднестровья, бывший глава МВД республики Геннадий Кузьмичев, являющийся одним из ближайших соратников беглого экс-президента ПМР Евгения Шевчука, арестован и находится в СИЗО Тирасполя. Как сообщил Первый приднестровский телеканал, Кузьмичева обвиняют в контрабанде в составе организованной группы.

Телеканал сообщает, что бывшего главу таможни и милиции «доставили в Приднестровье» еще в конце прошлой недели, 27 июля. Но официально эту информацию подтвердили только теперь.

По информации молдавских СМИ, Кузьмичев был задержан в столице Молдавии Кишиневе, после чего был передан правоохранительным органам Приднестровья и доставлен в Тирасполь.

По данным приднестровского следствия, в период пребывания у власти в ПМР Евгения Шевчука возглавлявший таможню Геннадий Кузьмичев создал преступную группу, которая брала взятки и «откаты», пропуская через границу контрабандные грузы. Кузьмичев и другие участники преступной схемы, по версии следствия, получали таким образом до $2 млн ежемесячно.

В период пребывания Шевчука у власти Кузьмичев считался его «главным силовиком» — он занимал должности главы Службы безопасности президента, Государственного таможенного комитета и МВД, а потом даже был кандидатом в президенты республики.

ИА REGNUM напоминает, что на самого второго президента Приднестровья Евгения Шевчука в ПМР заведены семь уголовных дел, связанных с получением взятки, незаконным удержанием 30% зарплат и пенсий, контрабандой, уклонением от налогов, растратой государственного имущества и махинациях. По основным эпизодам уголовное следствие в отношении Шевчука завершено, и обвинительное заключение направлено в суд.

Евгений Шевчук выехал в Молдавию в конце июня 2017 года, когда Верховный совет принимал решение о снятии с него неприкосновенности. Шевчук находился в молдавской столице под политическим покровительством лидера Демпартии Молдавии и фактического руководителя страны Владимира Плахотнюка.

17 июля Шевчука допросили в молдавской генпрокуратуре, после чего завели уголовное дело о подготовке похищения и убийства экс-президента ПМР и членов его семьи. После дачи показаний в молдавской генпрокуратуре Шевчук со своей семьей беспрепятственно покинули Молдавию. Сперва он отправился в одну из стран ЕС, после чего, по распространенной им самим информации, перебрался в Москву. В то же время целый ряд его бывших ближайших соратников уже оказались за решеткой.

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