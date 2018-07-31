Совет Европы назвал прецедентом отказ Болгарии от Стамбульской конвенции

София, , 15:54 — REGNUM Решение Конституционного суда Болгарии о признании Стамбульской конвенции не соответствующей основному закону страны создало прецедент, требующий изучения, заявила официальный представитель Совета Европы Татьяна Баева в интервью «Болгарскому национальному радио».

По её словам, в Совете Европы намерены ознакомиться с аргументами, на которых основывалось решение болгарского суда, после чего будет подготовлена официальная позиция по данному вопросу.

Баева отметила, что на сегодняшний день позиция Совета Европа по Стамбульской конвенции остаётся неизменной и заключается в том, что ратификация документа могла бы способствовать борьбе с насилием в отношении женщин в Болгарии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Болгарии в марте 2018 года отозвало из парламента проект закона о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и насилия в семье, также известной как Стамбульская конвенция. Основанием для этого послужили жаркие дискуссии относительно положений документа, легализующих понятие гендерной принадлежности. По мнению противников конвенции, международный акт фактически вводит понятие «третий пол», хоть напрямую этот термин и не упоминается в документе.

Против присоединения республики к конвенции официально выступили Болгарская православная церковь и Главный муфтият в Софии. Критическую позицию в отношении конвенции также занял ряд партий в Народном собрании Болгарии. С призывом отказаться от ратификации документа выступил ряд авторитетных болгарских учёных.

Напомним, на сегодняшний день Стамбульскую конвенцию ратифицировали 32 государства. Последней в июне это сделала Греция, где документ вступит в силу с 1 октября 2018 года.

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