Госдуме предложили сохранить нынешний пенсионный возраст для жителей Севера

Москва, , 15:50 — REGNUM Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») предложил на рассмотрение комитета по труду поправку, закрепляющую нынешний возраст выхода на пенсию для жителей Севера.

«Я внес поправку, которая закрепляет нынешний возраст выхода на пенсию для жителей Севера — 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин. Без этого условия на российском Севере можно ставить крест», — отметил Тумусов в соцсети.

Инициативу парламентарий объяснил тяжелыми условиями проживания в сложных климатических условиях, а также проблемами со здоровьем жителей.

При этом, по его мнению, правы те эксперты, которые говорят, что прежний пенсионный возраст необходим (опять же как условие сохранения страны) на Дальнем Востоке в целом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума 19 июля в первом чтении приняла законопроект, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию для мужчин с 60 лет до 65 лет, а для женщин с 55 лет до 63 лет. Комитет Госдумы по труду до 24 сентября будет принимать поправки и предложения ко второму чтению инициативы правительства.