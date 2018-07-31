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Принято решение об усилении мер по борьбе с проникновением рохинджа в Индию

Политика

Силы пограничной безопасности и Ассамские стрелки были развернуты вдоль восточной границы Индии для предотвращения незаконной миграции рохинджа

Нью-Дели, 31 июля 2018, 15:56 — REGNUM  31 июля в ходе очередного заседания муссонной сессии нижней палаты парламента Индии состоялось обсуждение проблемы рохинджа.

По сообщению индийского новостного издания «Джагран», в ходе дискуссии министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх заявил, что было принято и реализовано решение о развертывание сил пограничной безопасности и Ассамских стрелков вдоль всей восточной границы для борьбы с проникновением рохинджа на территорию Индии.

Он также отметил, что на данный момент работа ведется в двух направлениях: предотвращение незаконной миграции рохинджа и депортация рохинджа с территории Индии. Особо он подчеркнул, что министерство внутренних дел уже сотрудничает со штатами и министерством иностранных дел в деле переписи рохинджа и их депортации в Мьянму.

Министерство иностранных дел Индии уже начало переговоры с Мьянмой о депортации 40 000 рохинджа.

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