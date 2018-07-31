Получится ли у Сергея Миронова создать новую мощную левую партию?

Москва, , 16:00 — REGNUM Проблема «Справедливой России» в том, что её с самого начала создали как левую партию без левых идей, людей и стратегии, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 31 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя планы лидера этой партии Сергея Миронова осенью назвать партии и политические движения, готовые участвовать в укрупнении левого фланга.

«В чем проблема «Справедливой России»? — риторически поинтересовался Борис Кагарлицкий. — В том, что с самого начала была поставлена задача создать левую партию, но без участия левых, без левых идей, без левой стратегии и вообще без чего бы то ни было, имеющего отношение к любой форме левой идеологии».

Однако, как добавил эксперт, система иногда дает сбой — бывают исключения и срывы. Одним из этих исключений стало появление в Государственной думе такого политика, как Олег Шеин.

«Но такие сбои единичны, — констатировал директор ИГСО. — Поэтому тут, ребята, как вы ни укрупняйтесь, всё равно вы ничего создать не сможете».

По мнению Кагарлицкого, подлинное укрупнение могло бы начаться с того, чтобы Сергей Миронов согласился отдать все свои аппаратные возможности, ресурсы и позиции тем людям, которые собираются хоть что-то делать.

«Но Миронов не собирается уходить на пенсию, — отметил директор ИГСО. — Как можно с такими людьми создать укрупнённое объединение? Нет, чисто технически они могут собрать какие-нибудь бумажные партии, которые где-то зарегистрированы. Мало ли таких!»

Последний способ, однако, как пояснил Кагарлицкий, не изменит российского политического спектра. Ещё один вариант, названный главой ИГСО, — захват «Справедливой России» решительными левыми активистами, которые захотят воспользоваться опытом американского сенатора Берни Сандерса или лидера британских лейбористов Джереми Корбина.

«Но опять же, в США Берни Сандерс мог рассчитывать на захват Демократической партии, — отметил Кагарлицкий. — Или в Англии тот же Джереми Корбин мог захватить руководство Лейбористской партией, так как знал, что решения тех или иных массовых партийных органов будут выполняться. Но теперь представим себе, что в РФ пришли какие-то левые и решили захватить «Справедливую Россию». Технически это сделать ничего не стоит. В любой из их организаций сидит человек 30 максимум. Вы собираете толпу из 40 или 50 реально активных леваков, и через неделю организация ваша».

Однако и этот вариант, по словам директора ИГСО, не приведёт к изменению ситуации.

«И что будет дальше? Эту организацию распустят на следующий день, — констатировал Кагарлицкий. — Её просто распустят! Если даже вы проведёте съезд, который примет решение, этот съезд не будет признан легитимным, и его решения проигнорируют. Поэтому вопрос не в том, с кем договориться, а в том, что нет никаких гарантий принятия политических решений, которые были бы не просто единоличными решениями того же Миронова».

Напомним, что, кроме обещаний создать укрупнённую левую партию, Сергей Миронов признался, что ему очень нравится идея необходимости перехода к двухпартийной системе, озвученная лидером ЛДПР Владимиром Жириновский.

Кроме того, по словам руководителя «Справедливой России», он уже более полугода работает над проектом образования «мощной укрупнённой партии». Результаты этих трудов политик обещал продемонстрировать осенью.

Также Миронов опроверг слухи о грядущем объединении «Справедливой России» и ЛДПР.

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