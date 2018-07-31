Симулировать левую политику в РФ больше не удаётся – Борис Кагарлицкий

Москва, , 15:58 — REGNUM В России нет нормальной левой партии, так как нет нормальных политических партий вообще, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 31 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова о его готовности осенью назвать партии, готовые участвовать в укрупнении российского левого фланга.

«В РФ создана система политической симуляции, которая последние годы уже не работает как таковая, — сказал он. — То есть в РФ есть симулякры, которые ничего не симулируют. До последних 10 месяцев вообще не было политики. Были какие-то симуляции, административные меры, политтехнологии, которые опять-таки не имели никакого отношения к содержательной политической борьбе».

При этом Кагарлицкий отметил, что имела место полная апатия населения, которое независимо от своих политических взглядов никак не участвовало в государственной жизни.

«Поэтому вполне естественно, что в условиях полной гражданской апатии и неучастия населения в принятии каких-либо решений не может быть создана не то что левая партия, но и партия вообще, — добавил эксперт. — Если в РФ начнется политическая жизнь, а она уже сейчас вроде бы начинается, в итоге появится и левая партия».

Директор ИГСО подчеркнул, что вся политическая система в РФ построена таким образом, что деятели любого толка — необязательно левые, — имеющие хоть какую-то содержательно-позитивную повестку и какие-либо принципы и убеждения, вообще не допускаются до участия в структурах, действующих легально на политическом поле.

«В РФ легальным политикам нельзя иметь убеждения и принципы, а главное, иметь хоть какие-то политические позиции, — пояснил Кагарлицкий. — Принципиальное условие для того, чтобы участвовать в симуляции, состоит в том, что нельзя иметь не только политических убеждений, тактики, стратегии, но и даже политических амбиций. Человек с амбициями будет сразу же съеден и уничтожен. Амбиции можно иметь только в воровстве и бюрократическом административном продвижении».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что будет готов осенью назвать партии и политические движения, готовые участвовать в укрупнении левого фланга.

Кроме того, Миронов отметил, что имеет место тенденция перехода в «Справедливую Россию» бывших членов КПРФ. В то же время Миронов исключил возможность объединения с партией Геннадия Зюганова.

Отметим также, что ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о тенденции к укрупнению российских партий, в том числе за счёт объединения и слияния, и предложил прийти к двухпартийной системе.

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