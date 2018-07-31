Мексика запросила у США информацию о ценах на вооружение для флота

Мехико, , 16:00 — REGNUM Секретариат Военно-морского флота Мексики ждет от правительства США объявления котировок систем самообороны, которые включают в себя ракеты для возможного оснащения флота. Об этом сообщает Prensa Latina 31 июля.

В заявлении секретариата подчеркивается, что речь не идет о закупке вооружения. ВМС сделал запрос правительству США технической и логистической информации касательно компонентов систем самообороны. США предоставят котировки ракет, пусковых установок, запасных частей, снаряжения для тестирования, обучения кадров, технической и логистической поддержки и других компонентов, необходимых для модернизации мексиканских судов.

ВМФ Мексики разрабатывает прототип военно-морского подразделения, обладающее датчиками и расширенными системами обнаружения, которые позволят распознавать и использовать морскую среду и сотрудничать с другими подразделениями. Программа модернизации направлена на повышение эффективности флота в сфере береговой охраны, поисково-спасательных работ, проведения морских и наземных операций.