Заммэра Ярославля: Нельзя критиковать чиновников, получая бюджетные деньги

Ярославль, , 15:42 — REGNUM Заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко прокомментировал ИА REGNUM обвинения в цензуре в газете «Городские новости». Как сообщало ранее ИА REGNUM, об этом рассказала внештатный журналист газеты Людмила Дискова. Дискова прекратила сотрудничество с газетой, сообщив, что причиной этого стала как раз позиция Алексея Аксютенко, высказанная им в переписке.

Сам Аксютенко от своих слов отказываться не стал. Он считает, что открыто выражает свою позицию.

Я считаю, что если человек придерживается оппозиционных взглядов и ему очень сложно работать в организации, которая созидает и позитивно освещает события в городе, то он вправе сделать свой выбор. Нельзя быть немножко беременным — на работе получать бюджетные деньги и писать про работу чиновников, которых ты критикуешь в социальных сетях. Зачем мучиться и получать деньги из рук этих самых негодяев-чиновников?», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко.