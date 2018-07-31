Вторник, 31 Июля 2018 года
16:04:12 МСК

Заммэра Ярославля: Нельзя критиковать чиновников, получая бюджетные деньги

Политика

Алексей Аксютенко прокомментировал обвинения в цензуре в «Городских новостях»

Заммэра Ярославля: Нельзя критиковать чиновников, получая бюджетные деньги
Иллюстрация: Страница Алексея Аксютенко в Facebook
Алексей Аксютенко

Ярославль, 31 июля 2018, 15:42 — REGNUM  Заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко прокомментировал ИА REGNUM обвинения в цензуре в газете «Городские новости». Как сообщало ранее ИА REGNUM, об этом рассказала внештатный журналист газеты Людмила Дискова. Дискова прекратила сотрудничество с газетой, сообщив, что причиной этого стала как раз позиция Алексея Аксютенко, высказанная им в переписке.

Сам Аксютенко от своих слов отказываться не стал. Он считает, что открыто выражает свою позицию.

Я считаю, что если человек придерживается оппозиционных взглядов и ему очень сложно работать в организации, которая созидает и позитивно освещает события в городе, то он вправе сделать свой выбор. Нельзя быть немножко беременным — на работе получать бюджетные деньги и писать про работу чиновников, которых ты критикуешь в социальных сетях. Зачем мучиться и получать деньги из рук этих самых негодяев-чиновников?», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы СМИ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить