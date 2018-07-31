Вторник, 31 Июля 2018 года
16:05:26 МСК

В Узбекистане назначили нового министра физической культуры и спорта

Политика

Новый глава ведомства пришел из министерства высшего и среднего специального образования

Ташкент, 31 июля 2018, 15:34 — REGNUM  На должность министра физической культуры и спорта назначен бывший первый заместитель министра высшего и среднего специального образования Дилмурод Набиев, сообщает 31 июля издание «Газета.uz» со ссылкой на источник в правительстве.

Набиев с 2014 по 2016 год занимал должность заместителя государственного советника президента Узбекистана по вопросам науки, образования, здравоохранения и спорта.

С 2016 по 2017 год был начальником информационно-аналитического отдела при правительстве республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля СМИ Узбекистана сообщили об уходе с должности министра физической культуры и спорта Шоакрома Исроилова. О причинах ухода не сообщалось.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане с должности ушел министр физической культуры и спорта

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Узбекистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить