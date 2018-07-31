В Узбекистане назначили нового министра физической культуры и спорта

Ташкент, , 15:34 — REGNUM На должность министра физической культуры и спорта назначен бывший первый заместитель министра высшего и среднего специального образования Дилмурод Набиев, сообщает 31 июля издание «Газета.uz» со ссылкой на источник в правительстве.

Набиев с 2014 по 2016 год занимал должность заместителя государственного советника президента Узбекистана по вопросам науки, образования, здравоохранения и спорта.

С 2016 по 2017 год был начальником информационно-аналитического отдела при правительстве республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля СМИ Узбекистана сообщили об уходе с должности министра физической культуры и спорта Шоакрома Исроилова. О причинах ухода не сообщалось.

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