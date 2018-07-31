Казахстан принял литовскую «Миссию» и превратился в страну третьего сорта

Вильнюс, , 15:14 — REGNUM В Литву возвращается пропагандистко-патриотическая «Миссия Сибирь», участники которой на протяжении нескольких недель приводили в порядок захоронения литовских ссыльных в Казахстане. Уже завтра, 1 августа, участников миссии примет министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 31 июля.

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Отметим, что ранее участники группы планировали отправиться в Россию, однако им в итоге было отказано в выдаче виз. Поводом стало то, что Литва, отправляя свою молодёжь в Россию для приведения в порядок захоронений литовцев, полностью парализовала работу по ремонту и восстановлению захоронений советских солдат в Литве. В итоге мероприятие оказалось на грани срыва, но в последний момент литовские активисты воспользовались доброжелательностью Казахстана.

Как и все подобные пропагандистские мероприятия ранее, с участниками «Миссии Сибирь» в Казахстан отправились и представители литовских СМИ. В итоге, в частности, в рамках спецпроекта литовского портала Delfi в Литве написали о разрушенной медицинской системе Казахстана, когда богатых обслуживают на высшем уровне, а обычные люди получают некачественную помощь и вынуждены буквально выживать в условиях невиданной коррупции. Подобный тон сопровождал и другие ежедневные статьи о стране, которая приняла участников. Аналогичные описания «ужасающих реалий» присутствовали и в прошлые «миссии», которые проходили в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве ежегодно летом проходит масштабная патриотическо-пропагандистская акция под названием «Миссия Сибирь», которая превратилась в Литве в настоящее реалити-шоу.

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Вначале широко освещаются мероприятия, как сотни добровольцев тренируются в Литве преодолевать большие расстояния пешим ходом, проводятся различные лекции на выявление самых «гражданственных» добровольцев, и только «лучших» в итоге формируют в отряд, который отправляют в Сибирь на места захоронения ссыльных литовцев.

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Во время акции все СМИ Литвы превращаются в площадки для регулярных материалов с места проведения миссии, где рассказывается об «ужасной жизни современной России», «бедности, голоде и алкоголизме», «кровавом прошлом», «оккупации Литвы».

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