Тегеран: ОПЕК не сможет компенсировать мировому рынку нефть Ирана

Тегеран, , 15:33 — REGNUM Власти Ирана заявили, что президент США Дональд Трамп ошибается, если думает, что Саудовская Аравия, а также другие страны экспортеры нефти смогут компенсировать дефицит нефти на мировых рынках в случае разрыва ядерной сделки, сообщает 31 июля Reuters.

Представители Ирана подчеркнули, что уход с рынка Ирана будет стоить 2 млн 500 тыс. баррелей в сутки, заместить их будет крайне сложно, учитывая тот факт, что за июль 2018 года производство нефти странами ОПЕК возросло лишь на 70 тыс. баррелей.

Напомним, в 2015 году постоянные члены СБ ООН и Германия с одной стороны и Иран с другой заключили ядерное соглашение по которому с Тегерана частично снимались санкции в обмен на прекращение ядерной программы.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп расторг данное соглашение, что вызвало недовольство не только у Исламской республики, но и у других членов соглашения.

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