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На Пхукете откроется генконсульство России

Политика

Диппредставительство появится на острове в 2018 году

Москва, 31 июля 2018, 15:14 — REGNUM  Министерство иностранных дел России откроет в Таиланде на острове Пхукет генеральное консульство. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Таиландской стороной, об учреждении Генерального консульства Российской Федерации на острове Пхукет (Королевство Таиланд)», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Сделать это планируется уже в 2018 году. Уточняется, что расходы на открытие и содержание консульства будут осуществляться за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных МИД России на очередной финансовый год и плановый период на содержание зарубежного аппарата.

МИДу предстоит определить численность работников генконсульства и утвердить штатное расписание.

Как сообщало ИА REGNUM, Таиланд оказался в списке среди направлений зарубежного туризма, который летом 2018 года пользуется наибольшей популярностью.

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МИД России
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