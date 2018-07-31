На Пхукете откроется генконсульство России

Москва, , 15:14 — REGNUM Министерство иностранных дел России откроет в Таиланде на острове Пхукет генеральное консульство. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Таиландской стороной, об учреждении Генерального консульства Российской Федерации на острове Пхукет (Королевство Таиланд)», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Сделать это планируется уже в 2018 году. Уточняется, что расходы на открытие и содержание консульства будут осуществляться за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных МИД России на очередной финансовый год и плановый период на содержание зарубежного аппарата.

МИДу предстоит определить численность работников генконсульства и утвердить штатное расписание.

Как сообщало ИА REGNUM, Таиланд оказался в списке среди направлений зарубежного туризма, который летом 2018 года пользуется наибольшей популярностью.