Вашингтон, , 15:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил 31 июля, что в сговоре с иностранным государством для победы в гонке за кресло главы Белого дома нет ничего противозаконного.

С таким заявлением нынешний американский лидер выступил на своей странице в Twitter.

«Сговор — это не преступление, но это и неважно, поскольку сговора не было!» — отметил Трамп, подчеркнув, что за исключением сговора «мошенницы-Хиллари и демократов».

Напомним, политические противники Трампа по-прежнему обвиняют главу государства в том, что либо он сам, либо члены его предвыборного штаба во время кампании 2016 пошли на сговор с Россией, которая помогла бывшему телеведущему и владельцу недвижимости стать главой США.

В свою очередь, Трамп указывает на то, что на сговор с Москвой пошла его основная противница — бывшая первая леди США Хиллири Клинтон.