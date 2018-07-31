Курганцы атакуют думу местной «Рублёвки»

Курган, , 15:19 — REGNUM В Курганской области завершилась регистрация кандидатов на выборах муниципального уровня. В регионе в 2018 году проводится восемь избирательных кампаний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

В единый день голосования 9 сентября зауральцам предстоит избрать трёх глав муниципальных образований — города Щучье, Беляковского и Яровинского сельсоветов. А также 36 депутатов сельских дум.

Всего выдвинулись 107 кандидатов, зарегистрировано 100. Из них: 26 — самовыдвиженцы, 35 — от ЛДПР, 39 — от партии «Единая Россия». КПРФ и «Справедливая Россия» не стали выдвигать своих представителей на сельские выборы.

Более всего претендентов на 10 депутатских мандатов наблюдается в думу «курганской Рублёвки» — в Веденскую сельскую думу Кетовского района. Там, кстати, согласно сведениям из местных СМИ, проживает председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов. В этот сельский парламент стремятся 42 кандидата, многие из которых — жители Кургана. И немудрено: от столицы Зауралья до Введенского чуть более 20 км.

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