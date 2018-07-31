Вторник, 31 Июля 2018 года
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Бельгия: неизвестный погиб в результате взрыва пояса смертника

Политика

Ведется расследование

Брюссель, 31 июля 2018, 15:00 — REGNUM  Неизвестный мужчина погиб 31 июля в результате взрыва пояса смертника на одном из футбольных полей бельгийского города Стамбер, сообщает издание De Standaard.

«На место происшествие отправилась полиция, после того как очевидец заявил о том, что неизвестный мужчина погиб в результате взрыва в центре футбольного поля в районе Стамбера», — заявили прокуратуре.

Правоохранительные органы также отмети, что на данный момент дополнительной информации о происшествии нет. Ведется расследование.

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