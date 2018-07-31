Бельгия: неизвестный погиб в результате взрыва пояса смертника

Брюссель, , 15:00 — REGNUM Неизвестный мужчина погиб 31 июля в результате взрыва пояса смертника на одном из футбольных полей бельгийского города Стамбер, сообщает издание De Standaard.

«На место происшествие отправилась полиция, после того как очевидец заявил о том, что неизвестный мужчина погиб в результате взрыва в центре футбольного поля в районе Стамбера», — заявили прокуратуре.

Правоохранительные органы также отмети, что на данный момент дополнительной информации о происшествии нет. Ведется расследование.