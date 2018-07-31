Новосибирский экс-губернатор в числе возможных кандидатов в сенаторы

Новосибирск, , 15:00 — REGNUM Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, который был отправлен в досрочную отставку осенью 2017 года, стал одним из трёх рекомендованных кандидатов в Совет Федерации, которых врио главы региона Андрей Травников внёс в список при регистрации кандидатом в губернаторы. В списке также сопредседатель общественной палаты Галина Гриднева и директор ИЯФ Павел Логачев. Об этом рассказал сам Травников на пресс-конференции 31 июля.

«У Владимира Филипповича есть такая возможность [стать сенатором], потому что он вошёл в тройку кандидатов, которых я рекомендовал в Совет Федерации, — цитируют «Все новости Новосибирской области» Андрея Травникова. — Все три кандидата ‑ и Владимир Филиппович Городецкий, и Галина Борисовна Гриднева, и Павел Владимирович Логачев — опытные профессионалы в своей сфере. Каждый из них мог бы принести пользу в продвижении инициатив Новосибирской области и, в принципе, всех регионов России. Совет Федерации иногда называют палатой регионов — это именно тот орган власти, через который проще всего продвигать наши инициативы, в том числе, по муниципальному заказу, бюджетным отношениям».

С 2014 года пост сенатора от Новосибирской области занимает Надежда Болтенко, но в случае победы Андрея Травникова на выборах губернатора она покинет занимаемый пост.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Новосибирской области завершился этап регистрации кандидатов на выборах губернатора. Избирательная комиссия зарегистрировала четверых кандидатов: Анатолия Кубанова («Справедливая Россия»), Георгия Михайлова («Народный Альянс»), Дмитрия Савельева («Либерально-демократическая партия России»), Андрея Травникова («Единая Россия»).

Досрочные выборы губернатора Новосибирской области пройдут 9 сентября 2018 года. Они назначены после досрочной отставки Владимира Городецкого 6 октября 2017 года, в тот же день врио главы области был назначен теперь уже экс-мэр Вологды Андрей Травников.

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Отметим, что Владимир Городецкий спустя полтора месяца после отставки был назначен помощником полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Где и числится до сих пор.

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Некогда активный политик Городецкий после своей отставки на некоторое время ушёл в тень — на публике появлялся редко, интервью не давал. Спустя какое — то время появилась информация, что Андрей Травников в случае своей победы на выборах губернатора Новосибирской области выдвинет его в сенаторы.

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