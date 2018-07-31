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На Украине уволили директора бронетанкового завода из-за долгов по зарплате

Политика

«Николаевский бронетанковый завод» возглавлял Николай Кистрин

Киев, 31 июля 2018, 14:59 — REGNUM  Главу «Николаевского бронетанкового завода» Николая Кистрина уволили за то, что предприятие задерживало зарплату, сообщает 31 июля УНИАН.

Отмечается, что завод просрочил зарплату на два месяца, поскольку не смог рассчитаться по кредитам с министерством обороны Украины. В результате «Укроборонпром», в состав которого входит бронетанковый завод, решил уволить директора предприятия.

Напомним, «Николаевский бронетанковый завод» был основан в 1948 году. Он производит бронетранспортеры, а также проводит их ремонт и техническое обслуживание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские подростки обнаружили заброшенный танковый склад с рабочими танками, включая новейшие образцы. Склад никем не охранялся.

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