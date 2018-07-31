Депутат парламента Грузии отказывается от гражданства Франции

Тбилиси, , 14:59 — REGNUM Депутат парламента Грузии Саломе Зурабишвили отказывается от гражданства Франции и уже подала соответствующее заявление в посольство Франции в Тбилиси, сообщили грузинские телекомпании со ссылкой на собственные источники во французском дипломатическом ведомстве. Причиной называется намерение депутата выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Грузии на предстоящих нынешней осенью президентских выборах.

31 июля эту информацию журналистам подтвердила председатель комитета по юридическим вопросам грузинского парламента Эка Беселия, также сообщив, что если Саломе Зурабишвили будет баллотироваться на пост главы государства, то правящая партия поддержит ее кандидатуру.

Сама Зурабишвили пока никаких комментариев на этот счет не делает, но, как разъяснила Эка Беселия, по избирательному законодательству Грузии лицо, имеющее двойное гражданство, права баллотироваться на пост президента не имеет.

«У нас в избирательном кодексе есть оговорка, что гражданин другой страны не может быть кандидатом в президенты, но если до начала регистрации он подаст заявление о выходе из гражданства другой страны, то его кандидатура будет зарегистрирована в обычном порядке», — пояснила Беселия.

Предполагается, что Саломе Зурабишвили будет баллотироваться в качестве независимого кандидата и именно ее кандидатуру поддержит правящая партия «Грузинская мечта». Не опровергает эту информацию и Эка Беселия, подчеркивая, что шансы Саломе Зурабишвили на победу в первом же туре выборов очень высоки.

«Она очень опытный политик. И это ощущение у меня особенно углубляется, когда я смотрю на других, уже названных кандидатов. Саломе Зурабишвили женщина. У нее большой политический опыт. Она перенесла немало политических трудностей, занимала очень ответственные посты и в очень опасные периоды была на передовой линии фронта», — напомнила Беселия заслуги своей коллеги.

Официально правящая партия «Грузинская мечта» пока своей позиции в связи с кандидатом в президенты не зафиксировала, но несколько дней назад председатель партии Бидзина Иванишвили в интервью Первому каналу Общественного телевидения Грузии заявил, что он лично поддержал бы на выборах независимого кандидата.

По словам Иванишвили, для грузинской демократии будет лучше, если правящая партия на этот раз своего кандидата в президенты не выдвинет, хотя в рядах партии немало достойных этого поста политиков, но поддержит независимого, нейтрального кандидата. А если таковой не найдется, то предоставит поле борьбы оппозиции. При этом председатель партии неоднократно заявлял, что это его личное мнение и что обсуждение этого вопроса в партии пока не закончилось.

Между тем главные оппоненты «Грузинской мечты» уже назвали своих кандидатов в президенты. «Национальное движение» решило доверить этот пост бывшему министру иностранных дел Григолу Вашадзе, а его бывшие соратники из партии «Европейская Грузия» выдвинули кандидатуру Давида Бакрадзе.

По предварительной информации, президентские выборы в Грузии состоятся 28 октября.