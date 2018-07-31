Китай выступает за стратегический диалог с Вашингтоном

Вашингтон, , 14:57 — REGNUM По случаю 91-й годовщины создания НОАК посольство КНР в Вашингтоне устроило торжественный прием, на котором перед собравшимися выступил китайский посол в США Цуй Тянькай, призвавший американские власти и общественность сделать «единственный правильный выбор» в пользу сотрудничества между двумя странами, сообщает 31 июля Синьхуа.

Дипломат особо отметил 40-летние юбилеи, которые отмечаются в 2018 и 2019 годах: соответственно начала политики реформ и открытости Дэн Сяопина и установления дипломатических отношений между КНР и США.

Стратегическая цель Китая, по словам Цуй Тянькая, заключается не в том, чтобы бросать вызов другим государствам, не в политике экспансионизма и колониализма, а в собственном развитии и широком международном сотрудничестве. «Китай предоставляет всему миру небывалые возможности и открывает перспективы совместного создания сообщества единой судьбы человечества», — подчеркнул посол, отметив, что конкуренция между США и КНР неизбежна, но она должна носить мирный, конструктивный характер и не скатываться к конфронтации.

Только в этом случае обе страны выполнят свой долг перед человечеством.

В заключение Цуй Тянькай напомнил, что КНР выступила с инициативой организовать второй раунд диалога с США, в ходе которого будут обсуждаться механизмы двустороннего взаимодействия.

Напомним, что День основания НОАК в КНР отмечается 1 августа.