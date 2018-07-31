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Премьер Литвы выступил против Yandex.Taxi

Политика

Глава правительства лично посоветовал не пользоваться новым для Литвы сервисом

Премьер Литвы выступил против Yandex.Taxi
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Яндекс Такси

Вильнюс, 31 июля 2018, 14:57 — REGNUM  Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 31 июля, лично обратился к жителям Вильнюса с просьбой не пользоваться услугами компании Yandex. Taxi, которая начала предоставлять услуги в столице Литвы с 26 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Поводом стало якобы возможное превращение каждого пользователя, установившего себе мобильное приложение Yandex. Taxi, в «шпиона» — дескать российские спецслужбы через Yandex. Taxi будут иметь доступ и к камерам устройств, и к микрофонам, а соответственно «видеть» и «слышать» тысячи мест в Вильнюсе и за его пределами.

«Эти угрозы названы: избыточные данные собираются без нужды. По крайней мере, я предлагаю не использовать его. А институты, которые несут ответственность в том числе и за нашу кибербезопасность, должны чётко назвать и сказать, безопасно ли это или недостаточно безопасно», — сказал Сквернялис на брифинге в Мядининкай, где сегодня вспоминают о трагических событиях 1991 года.

Центр кибернетической безопасности уже официально рекомендовал жителям не устанавливать приложение Yandex.Taxi. Само предприятие начало работать в Вильнюсе 26 июля. Анонсировано, что парк автомобилей составляет порядка 300 транспортных средств, а цена за проезд — ниже ближайших конкурентов. При этом на предприятии утверждают, что не являются представителями российского Yandex. Такси, а лишь франшизой. Компания себя позиционирует, как эстонский стартап, а зарегистрирована в Амстердаме.

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Шпионские страсти в Прибалтике
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