Мародеры осквернили польские могилы возле Львова

Станислав Стремидловский, , 15:52 — REGNUM

Масштабные пожары в Греции печалью отозвались в Польше, пишет Kurier Lubelski (Люблин). Во время попытки спастись от огня трагически погибла пани Беата и ее девятилетний сын Каспер, удалось спастись только мужу Ярославу. Свой отпуск семья поляков проводила в приморском городе Мати. Как рассказывает мать Беаты, пани Барбара Энджейчик, в Греции они ездили каждый год. Вернутся должны были 3 августа. Но пламя, которое подошло к отелю, вынудило их попытаться спасаться на лодке, которая, однако, перевернулась в море. Родители погибшей женщины не располагают подробной информацией о том, что случилось с их дочерью и внуком, всё, что им известно, получено от средств массовой информации. Почти 80 человек погибли в результате пожаров в Греции, напоминает издание. Некоторые из них утонули в море, когда пытались укрыться от огня.

Кто несет ответственность за гибель поляков в Греции? Как отмечает Gazeta Krakowska (Краков), выживший пан Ярослав винит туристическую компанию и греческие службы. «Мой сын и жена могли выжить, но помощи не было», — говорит отец семьи. Прокуратура инициировала расследование по обвинению в непредумышленном убийстве. Напомним, что туристы попали в Мати по путевке туристического агентства Grecos из Познани. По словам мужчины, его «жена дрейфовала с ребенком на лодке, в течение 1,5 часов она разговаривала по телефону с моим братом в Польше, умоляя о помощи. Не было также организованной эвакуации, лишь паническое бегство». Журналистам издания удалось связаться с Ярославом, который попросил о поддержке. Только после публикаций что-то зашевелилось. Как пояснили в прокуратуре, будут проверены обстоятельства организации туристической поездки без проверки ее безопасности. Польские следователи получат международную юридическую помощь в этом вопросе. «Мы не чувствуем себя виноватыми», — заявил представитель туристической фирмы Адам Гурчевский. Он подчеркнул, что Grecos «оказывает всю возможную поддержку в этой сложной ситуации» и «мы очень сожалеем о трагедии».

Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро готовит серьезные поправки в Уголовный кодекс, предупреждает Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). По примеру американцев польское правосудие будет суммировать наказания, а это значит, что преступникам могут давать, например, 100 лет лишения свободы и выше. Это часть программы реформ «Справедливость и безопасность», анонсированной в апреле этого года. Как объясняет Зёбро, с правосудием надо что-то делать. Сегодня преступник может совершить несколько злодеяний — изнасиловать, избить, украсть. Но суд складывает наказания и по факту дает срок за самое серьезное преступление. Реформа предполагает, что тот, кто, скажем, получит более 50 лет, сможет подавать на досрочное освобождение только после 25 лет отбывания наказания и при соблюдении определенных строгих условий. Также власти надеются, что комплексное рассмотрение злодеяний позволит разгрузить судей, которым не придется рассматривать каждый инцидент по отдельности. Между тем, напоминает издание, еще два года назад Зёбро придерживался иного мнения. Ссылаясь на практику в США, он говорил, что выступает против очень больших сроков.

Немецкое меньшинство в Польше поддержало резолюцию Федералистического союза европейских национальных меньшинств (FUEN), в которой содержится призыв к Европейской комиссии уравнять права меньшинств на всей территории Европейского союза как с точки зрения поддержки языков и культур, так и доступа к средствам массовой информации и получения финансовой поддержки, рассказывает Wochenblatt (Ополе). Председатель Союза немецких ассоциаций в Польше Бернард Гайда, который также представляет немецкие меньшинства в FUEN, указывает в первую очередь на важность содействия языковому и культурному развитию отдельных меньшинств с учетом различий в регионах Европы. Резолюция не учитывает особенности, а ведь невозможно сравнивать, например, между ситуацию с немцами в Южном Тироле и в Польше или Словении. Как считает Гайда, во многих европейских регионах языкам меньшинств для официального признания требуется выполнить больше условий, и это занимает длительное время. Помимо того, он обращает внимание на проблему ассимиляции национальных и этнических меньшинств в тех или иных странах. «Я часто вижу здесь, в Польше, что концепция ассимиляции имеет положительные коннотации, потому что под ней подразумевается интеграция, — заявил Гайда. — Однако обе эти концепции не должны восприниматься как взаимозаменяемые, потому что в нашем случае ассимиляция означает полную утрату своих собственных черт как меньшинства, поглощенного большинством, что не может соответствовать духу Европы, которая опирается на разнообразие». При этом он отдает себе отчет в том, как бывает трудно убедить политиков, средства массовой информации и общество различать, что есть ассимиляция и что означает интеграция.

Хотя избирательная кампания по выборам в местные органы власти официально еще не началась, некоторые кандидаты в президенты Вроцлава уже начали бороться за голоса, передает Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Причем на их стороне выступает… Католическая церковь. Так, один из претендентов в градоначальники, представляющий правящую партию «Право и Справедливость» (PiS) Милослав Стаховяк-Ружецка, встретился с местными жителями в доме прихода святой Анны во вроцлавском Опорове, причем на встречу с прихожанами священник приглашал во время воскресных месс. Объявление гласило, что депутат от PiS расскажет о проблемах развития Опорова и также ответит на вопросы. Не всем прихожанам это понравилось. Некоторые посчитали, что костел не является подходящим местом для подобных собраний в преддверии местных выборов. Издание обратилось к Стаховяку-Ружецке с вопросом, стоит ли втягивать Церковь в политику? «Я всегда подчеркивал, что контакт с жителями города является для меня приоритетом, — ответил кандидат в президенты города. — Я никогда не отказываюсь от встреч с представителями местных общин. Райсоветы приглашают меня, как и неправительственные организации. Если, например, пригласит еврейская община или православный приход, то, конечно, я приму и такое приглашение, потому что любая возможность поговорить о Вроцлаве — это хорошо». В свою очередь представитель вроцлавской курии отец Рафал Ковальский уточнил, что Церковь вне политики, но иногда приходские священники распространяют информацию о вопросах, важных для общины, или помогают в организации встреч с обсуждением местных проблем. Ничего плохого в этом нет, но, разумеется, такие собрания не должны проводиться в костеле или других местах отправления культа, констатировал отец Рафал.

21 июля 2018 года из православного прихода святой Троицы в Хайнувке по благословению митрополита Саввы верующие в шестой раз отправились в паломничество в монастырь Успения пресвятой Богородицы в Почаеве, передает Gazeta Współczesna (Белосток). Паломники перед выходом обратились к епископу Хайновскому Павлу, который в этом году духовно опекает их. Владыка напомнил всем о цели паломничества, а также рассказал об историческом значении Почаевской лавры в истории Второй Польской республики. Он также благословил паломников. Их около пятидесяти из Хайнувки, Белостока, Бельска-Подляски и других небольших подляшских городов. Верующих сопровождают протоиреи Ежи Харитонюк, Марек Юрчук, иереи Марек Литвинюк, Игнаций Швец и Кшиштоф Кудерский. Православные пройдут более 500 километров через Белоруссию и Украину, пока 3 августа во второй половине дня не окажутся в Почаеве.

Цитадель для многих жителей Познани — это место отдыха и релаксации, пишет Głos Wielkopolski (Познань). Но также оно напоминает о битвах за освобождение столицы Великой Польши во время Второй мировой войны. В выходные жители Познани могли ознакомиться с секретами Цитадели и пройти по стопам солдат, сражающихся за город. Военный историк Петр Котецкий показал собравшимся, где шли бои в Цитадели, бывшей крепости немцев во время Второй мировой войны. Гид рассказал, как российские солдаты овладели крепостью в 1945 году. Сегодня помимо большой исторической ценности Цитадель также является местом захоронения солдат, и до сегодняшнего дня тела немцев не могут быть все идентифицированы. Кроме того, участники экскурсии узнали, как польские солдаты помогли российским пересечь ров в Цитадели и как был построен обелиск на вершине крепости.

«Черные копатели» на Украине осквернили могилы польских солдат возле Львова, информируют Nowiny (Жешув). По словам представителя Института национальной памяти Польши доктора Леона Попека, «раскопали и ограбили» могилы польских солдат, погибших в Львове в сентябре 1939 года. Ученый добавляет, что найденные материальные предметы можно встретить на львовском «блошином рынке» — жетоны военнослужащего, польские орлы с короной, пуговицы с шинелей и другие сувениры. Часто туристы из Польши покупают их, не зная истинного происхождения таковых предметов. В лесах близ Львова расположены несколько десятков временных захоронений солдат польской армии, устроенных в начале Второй мировой войны. Предполагается, что в них лежат останки более тысячи солдат. В 2012 году польские власти начали поиски могил и эксгумационные работы. Два года назад украинские власти запретили проводить эксгумацию, но сей запрет не мешает обычным мародерам.

С 10 августа клиенты польского концерна PGNiG будут платить в среднем на 3,6 процента за газ больше, чем раньше, констатируют Super Nowości (Жешув). «На прошлой неделе мы уведомили читателей о повышении цен на электроэнергию, но, как оказалось, это не конец, — пишет издание. — Управление регулирования энергетики утвердило новый тариф PGNiG». Почему дорожает газ? Во время бешеных цен на продовольствие и топливо новые поборы могут существенно повлиять на содержимое карманов поляков, в том числе жителей Подкарпатья, которые постепенно начинают считать каждый потраченный грош. В заявлении PGNiG говорится, что на этот раз во всём виноват рост цен на газ, нефть и энергию на мировых рынках. Новый тариф будет применяться с 10 августа по 31 декабря 2018 года.