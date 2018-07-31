В РФ назрела необходимость сформировать мощную левую партию – депутат ГД РФ

Москва, , 16:07 — REGNUM Откровенная и радикальная либерально-компрадорская политика правительства РФ ставит Россию перед левым выбором, считает депутат Госдумы РФ Михаил Емельянов («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 31 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Очевидно, что сложившаяся ситуация провоцирует создание сильной левой партии, которая могла бы противостоять правящей правоконсервативной партии и сдерживать аппетиты правительства и, может быть, даже прийти к власти, — сказал Емельянов. — Почему мы сейчас не можем противостоять либерально-компрадорскому напору и блокировать политику российского правительства? Мешает отсутствие сильной политической партии, сравнимой по величине и обеспечению ресурсами с «Единой Россией».

Депутат отметил, что сейчас против антисоциальной политики правительства по одиночке выступают «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ.

«Но это разрозненные отдельные выступления, которые не воспринимаются в обществе как реальная сила, — добавил Емельянов. — Поэтому создание левой партии — это настоятельная необходимость, и поэтому Миронов работает над этим проектом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов будет готов осенью назвать партии и политические движения, готовые участвовать в укрупнении левого фланга.

«Рассчитываю, что осенью будут видны первые результаты, — процитировала Миронова пресс-служба его партии. — По крайней мере можно будет назвать партии, общественные движения, а также политических лидеров, которые готовы участвовать в этом процессе, которые тяготеют к нашей идеологии».

Миронов также признался, что не видит возможности для объединения с КПРФ.