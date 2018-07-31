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Ереван работает над организацией встречи Пашинян — Трамп

Политика

По словам пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна, на данный момент нельзя сказать, что окончательная договоренность о такой встрече достигнута

Ереван работает над организацией встречи Пашинян — Трамп
Иллюстрация:  primeminister.am
Никол Пашинян и Дональд Трамп

Ереван, 31 июля 2018, 14:34 — REGNUM  Есть намерение организовать встречу Дональда Трампа и Никола Пашиняна. Об этом на брифинге сегодня, 31 июля, заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Сейчас ведутся обсуждения по этому вопросу. Уже сейчас мы можем подтвердить, что Пашинян примет участие в недели открытия Генассамблеи ООН, у него будет ряд двухсторонних встреч, в числе которых может быть также встреча с президентом США Дональдом Трампом», — пояснил Балаян.

По его словам, на данный момент нельзя сказать, что окончательная договоренность о такой встрече достигнута.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, недавно в США с визитом побывал первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян, который работал над подготовкой визита премьер-министра Никола Пашиняна в США. Однако визит Мирзояна некоторые аналитики сочли крайне неудачным.

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Внешняя политика Армении
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