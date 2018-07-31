Политолог: Россия заинтересована в непредвзятой работе ОБСЕ в Крыму

Симферополь, , 14:33 — REGNUM Поскольку Россия — член Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и речь о выходе из неё не идёт, она заинтересована в том, чтобы ОБСЕ провела непредвзятый объективный мониторинг и смогла сделать на его основе независимые выводы. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Александр Бедрицкий.

«Они должны базироваться не на словах анонимных собеседников, как это часто случается, а на данных непосредственного наблюдения. Поэтому отношение России к подобным инициативам должно быть максимально благожелательным и спокойным: мы приветствуем любые шаги, направленные на проведение международного мониторинга в Крыму, если они не являются основанием для нарушения российского законодательства», — полагает эксперт.

Однако, по его словам, уже сейчас очевидно, что речь идёт скорее о PR-акции, а не о реальном желании разобраться с истинным положением дел с соблюдением прав человека в Крыму. Но Россия всегда остаётся открытой для конструктивного сотрудничества по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, в организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили о своей готовности приехать на территорию российского Крыма, чтобы оценить ситуацию с правами человека в регионе. При этом в БДИПЧ ОБСЕ также отмечали, что организация может направить свою делегацию только в том случае, если будет получено согласие на посещение со стороны властей Украины.