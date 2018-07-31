Президентские выборы на Украине объявили выгодными для госбюджета

Киев, , 14:29 — REGNUM Бюджет Украины заработает на проведении и организации президентских выборов, поскольку каждый кандидат в президенты заплатит регистрационный сбор в 2,5 млн грн (чуть меньше 100 тыс. долл). Об этом 31 июля в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат от фракции Блок Петра Порошенко Иван Винник.

«Регистрационный сбор (для кандидата в президенты Украины — ред.) стоит 2,5 млн грн. Они уйдут в госбюджет страны, если кандидат не выиграет или не выйдет во второй тур. Если на выборы пойдет 15 человек, то 13 человек потеряют по 2,5 млн грн, что является большими средствами», — сказал Винник.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Национальный банк Украины сообщил — за январь-июнь 2018 года государственный бюджет выполнен с дефицитом на уровне 9,782 млрд грн (около 365 млн долл). В начале июля в Госказначействе подтвердили, что отставание от плановых показателей по доходам бюджета в первом полугодии-2018 выросло до 3,1%. До этого украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что расходы госбюджета на социальное обеспечение были увеличены на 19,2 млрд грн, а помощь местным бюджетам — на 33 млрд грн по сравнению с прошлым годом.

Очередные президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2019 года. Сумму расходов, необходимых для проведения выборов, в правительстве Украины еще не озвучивали.