Сверхзвуковая ракета с Су-34 поразила корабль «противника» на Каспии: видео

Ростов-на-Дону, , 14:29 — REGNUM Минобороны РФ опубликовало видео пуска сверхзвуковой противокорабельной ракеты класса Х-31 с фронтового бомбардировщика Су-34. Авиационный удар по корабельной группировке условного противника в Каспийском море выполнили самолёты оперативно-тактической авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа на совместном учении с соединениями и воинскими частями Каспийской флотилии.

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Видео опубликовано: milinfolive

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа, по замыслу учения, расчёты беспилотников обнаружили в акватории Каспийского моря отряд кораблей условного противника, координаты, которых были переданы на совместный пункт управления. В результате авиационная группа в составе истребителей Су-30СМ, бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а так же штурмовиков Су-25 успешно справила с поставленной задачей и уничтожила корабль-мишень.

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Напомним, совместные учения с соединениями и воинскими частями Каспийской флотилии самолёты оперативно-тактической авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО провели 25 июля. Полёты завершились розыгрышем ближнего маневренного воздушного боя. Летчики отработали фигуры высшего пилотажа на высотах от 200 до 1,5 тыс. метров.

Всего в учениях были задействованы экипажи более 10 кораблей и судов Каспийской флотилии, а также около 40 самолетов четвёртой армии ВВС и ПВО ЮВО.

Добавим, что максимальная дальность пуска ракеты Х-31А достигает 70 километров. Данное вооружение могут применяться в любое время суток, а также при колебании моря до 4−5 баллов и в любых погодных условиях.

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