Половина британцев поддерживает идею повторного референдума по Брекситу

Лондон, , 14:30 — REGNUM Половина жителей Великобритании поддерживает идею проведения повторного референдума о выходе страны из Европейского союза (ЕС), пишет газета El País.

50% опрошенных Sky News согласны на проведение референдума, предлагающего три опции: покинуть ЕС на условиях, согласованных между правительством Терезы Мэй и Брюсселем; покинуть ЕС без каких-либо соглашений или продолжать быть членом ЕС. 40% респондентов отвергают такую возможность, а 10% не определились с ответом.

За восемь месяцев до того, как состоится Брексит, эти три варианта все еще рассматриваются, пишет издание. Напомним, недавно были отправлены в отставку два главных проводника идеи Брексита — министр иностранных дел Борис Джонсон и ответственный за выход Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис.