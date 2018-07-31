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Половина британцев поддерживает идею повторного референдума по Брекситу

Политика

На новый референдум предлагается три варианта развития событий

Лондон, 31 июля 2018, 14:30 — REGNUM  Половина жителей Великобритании поддерживает идею проведения повторного референдума о выходе страны из Европейского союза (ЕС), пишет газета El País.

50% опрошенных Sky News согласны на проведение референдума, предлагающего три опции: покинуть ЕС на условиях, согласованных между правительством Терезы Мэй и Брюсселем; покинуть ЕС без каких-либо соглашений или продолжать быть членом ЕС. 40% респондентов отвергают такую возможность, а 10% не определились с ответом.

За восемь месяцев до того, как состоится Брексит, эти три варианта все еще рассматриваются, пишет издание. Напомним, недавно были отправлены в отставку два главных проводника идеи Брексита — министр иностранных дел Борис Джонсон и ответственный за выход Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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