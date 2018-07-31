Индонезия использует глобальный пакт о миграции для защиты своих трудящихся

Джакарта, , 14:29 — REGNUM Индонезия продолжает стремится к обсуждению вопроса о миграции на глобальном уровне, укрепляя механизм защиты трудящихся-мигрантов, сообщает МИД Индонезии.

В ходе переговоров по документу Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции (Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration), Индонезия хочет подтолкнуть ряд важных соглашений, которые помогут снизить уязвимость трудящихся-мигрантов.

Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции — исторический документ. Индонезия использует его для усиления защиты трудящихся-мигрантов из Индонезии и настоятельно призывает пересмотреть договор на регулярной основе, чтобы внести изменения.

Индонезия успешно отстаивает ряд вопросов, таких как приверженность улучшению качества трудоустройства трудящихся-мигрантов; расширение прав и возможностей трудящихся-мигрантов.

Договор не имеет юридической силы, но может стать общим руководством в ответ на глобальную миграцию.

Ожидается, что Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции будет ратифицирован на саммите в Марокко, в декабре 2018 года.