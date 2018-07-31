Депутат Рады: «Я бы не сказал, что украинская армия разваливается»

Киев, , 14:15 — REGNUM Вопрос повышения окладов украинским военным вынесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны, который и примет окончательное решение. Об этом 31 июля в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Вадим Денисенко.

«Сейчас этот вопрос перенесен на площадку Совета национальной безопасности и обороны. Именно там будет приниматься решение. Соответствующее представление передало министерство финансов», — сказал Денисенко.

Депутат, представляющий президентский лагерь, также не поверил в фигурирующие сейчас в медиа-пространстве предположения о том, что из-за недостаточных зарплат до конца 2018 года ВСУ могут покинуть 18 тыс. военных.

«Я не верю в цифру 18 тыс… Отток кадров происходил всегда. В каждой сфере государственного сектора есть текучка кадров. Государство делает все возможное, чтобы поднимать зарплаты. В данном случае я бы не делал катастрофы и не говорил, что украинская армия разваливается», — добавил Денисенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля министр обороны Украины Степан Полторак попросил премьер-министра Владимира Гройсмана рассмотреть вопрос о дополнительных расходах бюджета в 2018 году в сумме 4,5 млрд грн на повышение зарплат военнослужащим.

По данным издания Ukrainian Military Pages, Министерство обороны планирует повысить денежное обеспечение военным с 1 октября 2018 года. Так, рядовому составу ВСУ предлагается повысить зарплату до 9 тыс. грн (порядка 340 долл), офицерскому составу — до 15,3 тыс. грн. (порядка 570 долл).

«Причиной возможного увольнения с военной службы после окончания контракта является недостаточный уровень денежного обеспечения (36% опрошенных). В начале 2016 года минимальный размер денежного обеспечения военного составлял 7 тыс. грн (261 долл). В то время это была достаточно значительная сумма», — сказано в письме на имя премьера.