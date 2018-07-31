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Reueters: Встреча между США и «Талибаном"* прошла успешно

Политика

«Талибан» – Организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 31 июля 2018, 14:22 — REGNUM  Встреча между высокопоставленными дипломатами из США и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прошла успешно, сообщает 31 июля Reuters.

Встреча проходила в столице Катара Дохе, целью ее была попытка достижения договоренностей относительно прекращения огня.

Напомним, боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут активную борьбу с правительством Афганистана на протяжении долгих десятилетий. Целью террористов является создание государства, основанного на законах шариата.

В последние месяцы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) демонстрировали стремление к дипломатии, террористы даже объявили о временном перемирии в боевых действиях, которые, впрочем, продлены не были.

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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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