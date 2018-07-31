Украинский полковник объяснил схожесть агитационного видео ВСУ с российским

Киев, , 14:11 — REGNUM Агитационное видео операции объединенных сил Украины похоже на российский ролик 2014 года потому, что киевские «специалисты по информационной борьбе» решили использовать «троллинг» для борьбы с российской пропагандой, заявил руководитель группировки сил специальных операций Украины полковник Сергей Кривонос на странице подразделения в Facebook.

«По замыслу этой информационной кампании ролик содержит слова с русского видео 2014 года. Этот прием мы называем «троллинг», — сказал представитель Украины.

Он добавил, что военнослужащие возглавляемого им отдела, являющегося частью объединенных сил, знали об использованном спецприеме и с пониманием отнеслись этому. Он также поблагодарил журналиста Левко Стека, написавшего в Facebook о найденном плагиате.

https://www.facebook.com/steklevko/videos/vb.100001577499523/1929421480453750/