Цыбульский рассказал Путину, как НАО пережил падение нефтяных доходов

Москва, , 14:24 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский рассказал президенту России Владимиру Путину о социально-экономическом положении в регионе, напрямую зависящем от состояния дел на нефтяном рынке. О встрече президента с врио губернаторра 31 июля сообщила пресс-служба Кремля.

Говоря о ситуации в НАО, Александр Цыбульский сообщил главе государства, что после падения доходов бюджета из-за неблагоприятной конъюнктуры на рынке нефти, «нам удалось серьёзно выправить ситуацию, причём и в части бюджета, и в части возобновления инициатив по росту экономики, и по возврату некоторых социальных выплат для особо нуждающихся категорий».

В числе наиболее важных достижений последнего времени врио главы НАО назвал восстановление темпов строительства нового жилья. Это особенно важно с учетом того, что более 100 тысяч квадратных метров жилья в НАО признаны ветхим и аварийным жильём, а люди стоят в очередях на получение нормального жилья.

«В прошлом году ввели порядка 15 тысяч квадратных метров, в этом году ввели уже 12,5. Думаю, что к концу года выйдем на цифру 23. Со следующего года планируем уже перейти на устойчивые 25 тысяч квадратных метров в год и в дальнейшем, если будет позволять бюджет, будем наращивать эти темпы», — заявил Александр Цыбульский.

Он также рассказал президенту о возобновлении достройки нескольких объектов социальной инфраструктуры, в частности, молодёжного центра в Нарьян-Маре.

«Мы возобновили этот объект, он был заморожен, и, думаем, в следующем году уже сможем ввести его в эксплуатацию. Возобновили также строительство нескольких школ, которые у нас стояли и тоже были в непонятном статусе», — сказал врио губернатора НАО.

Владимир Путин поинтересовался состоянием здравоохранения в Ненецком автономном округе.

Отвечая президенту, Александр Цыбульский признал, что «у нас есть проблемы с нашим главным медицинским учреждением — с Ненецкой окружной больницей».

«В силу малочисленности населения нам, наверное, нет ни экономического, ни социального смысла у себя делать серьёзный, высокотехнологический центр медицинской помощи, — сообщил врио главы НАО. — Нам лучше направлять людей, действительно, в те центры, где сконцентрированы лучшие компетенции в стране. И мы можем себе позволить, в том числе взять на себя расходы по транспортировке и по отправке таких больных».

В тоже время он подчеркнул важность диагностики, чтобы у жителей НАО медики на месте могли выявить имеющиеся заболевания и своевременно направить людей на лечение в другие регионы, если это необходимо.

«Мы хотели бы обратиться к Вам за поддержкой, может быть, с федерального уровня, помочь нам достроить нашу Ненецкую окружную больницу, а также инфекционное отделение, — обратился к Владимиру Путину Александр Цыбульский. — Они у нас, честно говоря, находятся в плачевном состоянии. Степень износа уже 100 процентов, мы стоим перед необходимостью строить заново».

По его словам, с учётом тех возможностей только самого НАО «эта стройка может растянуться на более долгое время».