Турчинов помечтал о том, как Россия будет вмешиваться в украинские выборы

Киев, , 14:04 — REGNUM Россия будет вмешиваться в украинские выборы в 2019 году, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщает 31 июля «112 Украина».

Никаких причин или аргументов Турчинов не привел для своего одиозного высказывания. По его мнению, достаточно того, что Россия — это «страна-оккупант», а значит, она всегда хочет напакостить соседней стране. Помимо фантазий о вмешательстве в выборы, Турчинов заявил, Россия якобы готовится к активным военным действиям. Отметим, подобные заявления звучат из года в год, а Россия все «никак не нападает».

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года, после них пройдут парламентские выборы.