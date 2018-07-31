Вторник, 31 Июля 2018 года
14:26:48 МСК

Турчинов помечтал о том, как Россия будет вмешиваться в украинские выборы

Политика

Никаких доказательств своих слов Турчинов не привел

Киев, 31 июля 2018, 14:04 — REGNUM  Россия будет вмешиваться в украинские выборы в 2019 году, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщает 31 июля «112 Украина».

Никаких причин или аргументов Турчинов не привел для своего одиозного высказывания. По его мнению, достаточно того, что Россия — это «страна-оккупант», а значит, она всегда хочет напакостить соседней стране. Помимо фантазий о вмешательстве в выборы, Турчинов заявил, Россия якобы готовится к активным военным действиям. Отметим, подобные заявления звучат из года в год, а Россия все «никак не нападает».

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года, после них пройдут парламентские выборы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить